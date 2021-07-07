الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: أخطرنا الوكالة الدولية ببدء الخطوات العملية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 20 %

كاظم غريب آبادي
كاظم غريب آبادي

أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، اليوم، عن أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية قبل 9 أيام بعزمها على إنتاج اليورانيوم النقي، وأنها بدأت الخطوات العملية لذلك.

وقال آبادي بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم": "سننتج قريبا أول كمية من وقود (سيليسايد) لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث".

وأضاف: "سنستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتصنيع وقود سيليسايد لمفاعل الأبحاث.. الوقود المنتج من اليورانيوم، نوع متطور من الوقود النووي ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عددا قليلا من دول العالم".

وتابع: "بدأنا الأبحاث والدراسات لإنتاج هذا الوقود من اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 أشهر".

وشدد على أن "إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية".

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنتاج اليورانيوم إخطار مفاعل طهران للأبحاث

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

سميرة عبد العزيز : مسامحة محمد رمضان ورسالتى له تواضع لله

واشنطن: بدء الملء الثانى لسد النهضة يزيد التوتر بالمنطقة

السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

السيسي يعين حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة

وضع يده على ظهرها عدة مرات.. تفاصيل تحرش موظف بطالبة بأرض اللواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين