العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية فى ترعة المنصورية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة فتاة بترعة المنصورية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من أهالي مدينة كرداسة بالعثور على جثة طافية بترعة المنصورية، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ لفحص ملابساته.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الجثة لفتاة في العشرينيات من عمرها مجهولة الهوية، ولم يتم العثور بملابسها على أي إثبات للشخصية.

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث برئاسة العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر لفحص بلاغات التغيب ومطابقتها بمواصفات جثة الفتاة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت توجد بها شبهة جنائية من عدمه.