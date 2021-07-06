البابا تواضروس يستقبل أسقف جنوب سيناء

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة استقبل، اليوم الثلاثاء، الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيانه المنشور عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أن الأنبا أبوللو عرض على البابا تواضروس بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالإيبارشية.