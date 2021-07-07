6 خطوات لمساعدة طفلك على التكيف مع شقيقه الجديد

لا يفهم الأطفال الصغار فكرة الطفل الثاني، خاصة من عمر من 3.5 إلى 4 سنوات، ولا يحبونها كثيرًا، الآن تخيل الاضطراب الذي يعاني منه طفلك الصغير ليس فقط لمشاركة شخص ما لا يعرفه اهتمام الوالدين، هناك بعض الطرق المجربة والصحيحة لتسهيل استقبال طفل وفقًا لموقع HELLOMAGAZINE.

1. جهزي الطفل الأكبر قبل ولادة الطفل

هدفك هو تكوين صداقات لأطفالك قبل الولادة، كوني صريحة مع طفلك الأكبر سنًا واشرحي له أن الطفل سينام ويأكل ويبكي معظم الوقت، ولن يكون زميله في اللعب على الفور، لذا دعي طفلك يتفاعل مع بطنك: تحدث إليه، أو دعيه يشعر بركلة الطفل، استمتعوا بأشياء التخطيط للطفل معًا، إذا كنت بحاجة إلى تغيير غرفته، فافعلي ذلك مسبقًا، حتى لا يشعر الطفل الأكبر سنًا أنه يتم استبداله.

2. لا تلومي كل شيء على الطفل

كوني حذرة في استخدام الطفل كذريعة لعدم قدرتك على فعل شيء، حتى لو كان صحيحًا، كوني هادئة، بالطبع عندها سيعتقد الأخ الأكبر أن الطفل هو مصدر كل مصائبهم، حاولي استخدام أسباب أخرى بدلاً من ذلك.

3. التزمي بالروتين المعتاد

لا شيء سيعمل كالساعة: مع المولود الجديد، بالطبع الفوضى ستسيطر على أسرتك، حاولي الحفاظ على جدول منتظم - سيساعد طفلك الأكبر على الشعور بقلق أقل، تأكدي من مشاركتهم في أكبر عدد ممكن من الأنشطة العادية، واستيقظي واخلد إلى الفراش في نفس الوقت كما كان قبل ظهور الطفل.

4. الاعتراف بمشاعر الطفل الأكبر سنا

لا تتجاهلي أبدًا مشاعر طفلك أو توبيخه لكونه غاضبًا أو مستاءً لأن الأمور تغيرت قد يعبرون عن مشاعر سلبية أو حتى يتصرفون، دعيهم يعرفون أنك تفهمين سبب انزعاجهم ومن المقبول أن تشعرين بهذه الطريقة، طمأنيهم أنك ستحبينهم دائمًا مهما حدث.

5. قدمي الهدايا

فاجئي ابنك الأكبر بهدية بين الحين والآخر، ليس من الضروري أن يكون شيئًا كبيرًا في هذه الحالة يكون الاهتمام مهم للغاية.

6. إشراك الأخ الأكبر

ادعي طفلك الأكبر للمساعدة في الطفل الجديد، لكن لا تدفعه إذا لم يرغب في ذلك، من الممكن المساعدة في إحضار الحفاضات أو زجاجات نظيفة أو اختيار الملابس أو هز الطفل على السرير، سيشعر الأخ الأكبر بالفخر بتوليه بعض المسؤوليات الجديدة "للبالغين".