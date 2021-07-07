تفاصيل الاجتماع الدورى لقريق البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط

عقد فريق البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط ، إجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد عبده راغب عماشة مدير مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة، بحضور كلاً من المهندس محمود عقيل مطور ،مهندس احمد الزلاقي مصمم ، مهندسة ساره البنا ، مطور ، مهندسة فاطمه المر ، مطور، مهندسة ياسمين حسن السبكي مطور، سمر عطيه الشاعر ، مترجم ، اسماء أسامة بركه ، مدير المحتوي.



وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال التالية الانتهاء من موقع كلية الحقوق الجديد الانتهاء من موقع كلية الطب البشري، موعد الانتهاء من مواقع المراكز ذات الطابع الخاص (موقع مركز الحساب العلمي - موقع مركز إنتاج المقررات الإلكترونية - موقع مركز القياس والتقويم).



تجريب نظام الدراسات العليا لتسجيل الطلاب درجة الماجستير والدكتوراه ، مناقشة الانتهاء من تطبيق "مدرجي" الذي يتيح للطلاب البحث عن مدرجة داخل الحرم الجامعي الجديد .



كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات تقييم المجلات العلمية التى تصدر عن مختلف الكليات بالجامعات المصرية ،وقد حققت كليات جامعة دمياط المراكز الأولى بين مختلف كليات الجامعات المصرية وذلك على النحو التالى مجلة كلية التجارة:7 من 7 المركز الأول ،ومجلة كلية للفنون التطبيقية:7 من 7 المركز الأول ،مجلة كلية الحقوق6 ونصف من 7 المركز الثاني ،ومجلة كلية التربية6 و نصف من 7 المركز الثانى ،مجلة كلية الآداب:6 ونصف من 7 المركز الثانى .



وتواصل جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور تبوء المراكز الأولى على المستوى الداخلي بين الجامعات المصرية المختلفة، وكذلك التقدم المستمر في الترتيب بمختلف التصنيفات العالمية.



ويتقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وللسادة عمداء كليات التجارة و التربية والفنون التطبيقية و الحقوق والآداب ومجالس الكليات المذكورة ووكلائها لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بتلك الكليات على جهودهم المتواصلة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري وتطوير المجلات العلمية لكلياتهم، وهذا إن يدل فإنه يدل على تضافر جهود جميع منسوبي الجامعة و الالتفاف حول هدف واحد وهو الارتقاء بجامعة دمياط وتبوءها المراكز المتقدمة بمختلف التصنيفات.

مهندسين فريق البوابة الالكترونية