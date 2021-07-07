الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة صعقا بكهرباء عمود إنارة فى البحيرة

مصرع طفلة صعقا بكهرباء
مصرع طفلة صعقا بكهرباء

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، إثر ملامستها عمود إنارة أمام منزلها بقرية  لحمير التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي بالدلنجات.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات المركزي، يفيد بوصول طفل جثة هامدة نتيجة إدعادء صعق كهربائي، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة الطفل "مكة.م.ع " 3 سنوات ونصف، ومقيمة لحمير بدائر مركز الدلنجات، إثر صعق كهرباء بعمود كهرباء أمام المنزل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع ربة منزل ونجلها، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل أمام دوران القناوية بالطريق الزراعي بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع تروسيكل، بالطريق الزراعي بمركز أبو حمص أمام دوران القناوية، نتج عنه وفاة ربة منزل ونجلها، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي.
 

وأسفر الحادث عن مصرع حليمة عفيفي أحمد عفيفي، 65 عامًا، ونجلها محمد عبد السميع رمضان سعيد، 30 عامًا، مقيمًا قرية كوم صوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت اليوم من انتشال جثة سائق غرق داخل ترعة ناصر التابعة لدائرة مركز شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى النوبارية العام.

الحماية المدنية الطريق الزراعي ربة منزل التيار الكهرباء 3 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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