للمصريين بالخارج..إجراءات دفن أو شحن المتوفين وكيفية الحصول على المستحقات والتعويضات

يرصد «الدستور» ما يتعلق بإجراءات دفن أو شحن المتوفين من المواطنين المصريين بالخارج، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

-إجراءات دفن أو شحن المتوفين :

• تلقي البلاغات بوفاة المواطنين.

• إبلاغ أسر المتوفين عن طريق الشئون القنصلية للمواطنين للإفادة برغبتهم بشأن دفن أو شحن الجثمان وتوكيل من يرونه لمتابعة الإجراءات وذلك فى حالة عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى من المقيمين بالدولة التى توفى بها.

• التعامل مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني لإنهاء الإجراءات.

• شرح كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتوفين لممثل أسرة المتوفى خاصة فيما يتعلق بالحوادث التى تستوجب التعويض فى حالة الوفاة بسبب العمل.

• متابعة الحوادث الكبيرة متابعة دقيقة ونقل الأحداث والبيانات أولاً بأول للوزارة.

• التنسيق الكامل مع بعثات الحج الرسمية أو النوعية ( الداخلية – السياحة – الشئون الاجتماعية – الهيئات ) وذلك فيما يتعلق بالحوادث والوفيات بين الحجاج بالنسبة للقنصلية العامة فى جدة.

-المستندات الخاصة بحالات الوفاة:

• إرسال ملفات مستندات الوفاة التى ترد من السلطات المحلية والتى تضم : شهادة الوفاة – جواز السفر- مختصر عن التحقيقات التى تمت فى الواقعة – التقارير الطبية – ما تم بشأن متعلقات المتوفى الشخصية – المستحقات النظامية لدي جهة العمل، إلى الشئون القنصلية للمواطنين لتسليمها للورثة وذلك بعد الاحتفاظ بنسخة منها كمرجع للقنصلية.

• التصديق على جميع شهادات الوفاة مجاناً ليتم اعتمادها بمصر واستخراج شهادة وفاة مصرية.

-كيفية متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين:

• تلقى جميع الشكاوي من الشئون القنصلية للمواطنين التى تتضمن المطالبة بحقوق ومستحقات ورثة المتوفين ومخاطبة السلطات المحلية لمساعدة الورثة فى الحصول على مستحقاتهم، أو التعامل بالطرق الودية مع المؤسسات والشركات جهة عمل المتوفين للحصول على هذه الحقوق.

• إرسال الشيكات المسلمة للقنصلية والخاصة بمستحقات المتوفين إلى الشئون القنصلية لتسليمها الى بنك ناصر الاجتماعي مع إبلاغ الورثة بذلك.

• استلام المتعلقات المالية والمادية لإرسالها للورثة.

• بالنسبة للقنصليات العامة فى السعودية مطالبة السلطات المحلية المختصة بتحديد مواعيد جلسات النظر فى دعاوي الحق الخاص للمطالبة بالدية الشرعية المقررة للورثة فى حالات الحوادث المرورية، وابلاغ الورثة عند تحديدها.

• حضور جلسات الحق الخاص فى بعض الحالات التى لا يستطيع الورثة فيها توكيل محام.