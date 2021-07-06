الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال

الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال.. يتسأل كثير من المواطنين عبر محرك البحث “جوجل” للاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال في مصر بتسجيل الاسم وبطاقة الرقم القومي لأحد أولياء الأمور، حفاظا على صحة وسلامة الأهالي.

تكشف "الدستور" الطرق الصحيحة للاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال ٢٠٢١.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال:

(١) الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

(٢) الضغط على زر نتائج رياض الاطفال.

(٣) كتابة اسم ولي أمر الطالب.

(٤) إدخال اسم الطالب الرباعي.

(٥) تسجيل الرقم القومي للطالب.

(٦) اضغط على الاستعلام للتعرف على النتيجة بعد اعتمادها.

ومن الجدير بالذكر أن عن مواجهة صعوبات تتعلق بالحصول أو الاستعلام عن نتائج التقديم لمرحلة رياض الاطفال النتائج بامكانكم عبر صندوق التعليقات الموجود بالاسفل مشاركتنا بالامر للمساعدة بالحصول على هذه النتائج التي يظل اعلانها الرسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم الذي يتبع كل محافظة من محافظات الجمهورية.

شروط المتقدم من مرحلة رياض الاطفال:

ان يكون أربع سنوات ولا يتزايد عن عمر ٦ سنوات.

أن يلتزم أولياء الأمور بالموقع الجغرافي للمدرسة التي سيلتحق بها.



الالتحاق بمدارس اللغات لرياض أطفال:

لا يتجاوز عمر الطفل المتقدم عن ٥ سنوات.

نتيجة التنسيق لرياض الاطفال سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القريبة

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة التنسيق لرياض الاطفال سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القريبة، بالتوازن مع ما أعلنته وزارة التربية المصرية، عن انتهاء مهمات التسجيل لطلبات التقديم في مراحل رياض الأطفال، في أخر شهر يونيو الماضي، وبدء التسجيل على هيئة إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وبدء الاستعلام عن النتائج بعد اعتمادها من الوزارة عير الموقع الالكتروني .