نرمين الفقى: غيابى عن الساحة كان خارج عن إرادتى

قالت الفنانة نرمين الفقي إن فترة غيابها عن الساحة الفنية لم يكن بإرادتها كون ذلك حدث بسبب عدة ظروف أولها مرض والدتها، وتزامن ذلك مع اقتراب أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها في ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها في تلك الفترة.

وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "فضلت أفضل جنبها لأني بنتها الوحيدة وملهاش غيري ولما توفت رجعت بشكل قوي مع الأستاذ الكبير القدير الراحل محمود عبدالعزيز في جبل الحلال وهو كان غول تمثيل، وكنت المفروض في البداية أطلع ضيفة شرف، ووافقت بدون تفكير وقلت للأستاذ محمود، أنا كفاية إني أعدي قدام كاميرا معاك وكنت لازم أشتغل معاه في كل الاأحوال ودي أساسيات".

وأكملت الفقي: "لما الدور كبر وأخد مساحة أكبر فرحت جدًا وعجبتني الشخصية لأنها كانت مهمة وأساسية ونجحت في العمل جدًا"، مشددة على أنها في أعقاب جبل حلال تخيلت أنه سيعرض عليها أدوارًا أكبر وأفضل، لكن ما عُرض عليها كان أقل مما تتوقع.

وأرجعت الفنانة أسباب رفضها لتلك الأدوار إلى أنها كانت لتؤدي إلى تراجع مكانتها، قائلة: "ماينفعش بعد ما أعمل أدوار كويسة أنزل وأتراجع للخلف".

وكانت قد شاركت الفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي من خلال عملين الأول هو مسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال وكل من نور اللبنانية ورنا رئيس ومحمد يسري وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وأيضا مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل امام وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمد صلاح العزب.