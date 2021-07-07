إغلاق 4 منشآت طبية وتحرير 19 محضرا فى حملات رقابية بالإسماعيلية

شنت مديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة على المنشآت الطبية والغذائية بمدينه القصاصين وأبو صوير بالتعاون مع هيئه الرقابة الإدارية ومديريات الطب البيطري والتموين والقوى العاملة.

وأعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية، أن الحمله أسفرت عن إغلاق 4 منشآت طبية، وتحرير عدد 19 محضرًا لمنشآت غذائية و 3 صيدليات، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية، حرصًا على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وأشار الدكتور على حطب، وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية، إلى أن تلك الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية.

وقال "حطب" إن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص من إدارات العلاج الحر والتراخيص، وإداره التفتيش الصيدلي، وإدارة مراقبة الأغذية ، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

وأضافت دكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير مديرية الصحة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أنه خلال الحملة تم المرور على عدد 16 صيدلية، وتم تحرير 3 محاضر مخالفات تنوعت بين عدم وجود صيدلي وحيازة أدوية مجهولة المصدر ووجودها بمكان غير مرخص.

جانب من الحملة

وتابع الدكتور أحمد مهنى، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم المرور على 10 منشآت مراكز طبية وعيادات تخصصية، وتم تحرير 4 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها، وتنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وإدارة المنشأه بدون تراخيص وعدم وجود غرفة نفايات طبية ولاغرفة عناية بما يخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

وبالنسبه للمنشآت الغذائية، أوضحت الدكتورة هيام فكري، مدير إدارة مراقبة الأغذيه، أنه تم المرور على 13 منشأه غذائية، وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر عدم نظافة، والتوصية بالغلق لعدد 7 منشآت لعدم وجود رخصة، كما تم ضبط كمية من الكبدة المجمدة التي يتم تسييحها وبيعها كأنها طازجة، وتم ضبط كمية من اللحوم التي تم ذبحها خارج السلخانة، وذلك بمعرفة الطب البيطري.