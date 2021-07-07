الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة دمياط تحصد المراكز الاولى فى المجلات العلمية بين الجامعات المصرية

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط

أعلن المجلس الأعلى للجامعات تقييم المجلات العلمية التي تصدر عن مختلف الكليات بالجامعات المصرية، و حققت كليات جامعة دمياط المراكز الأولى بين مختلف كليات الجامعات المصرية وذلك على النحو التالي. 

 مجلة كلية التجارة 7 من 7 المركز الأول، ومجلة كلية للفنون التطبيقية 7 من 7 المركز الأول، مجلة كلية الحقوق 6 ونصف من 7 المركز الثاني، ومجلة كلية التربية 6 و نصف من 7 المركز الثاني، مجلة كلية الآداب 6 ونصف من 7 المركز الثاني .

وتواصل جامعة دمياط برئاسة  الدكتور السيد محمد دعدور، تبوء المراكز الأولى على المستوى الداخلي بين الجامعات المصرية المختلفة، وكذلك التقدم المستمر في الترتيب بمختلف التصنيفات العالمية.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  وللسادة عمداء كليات التجارة و التربية والفنون التطبيقية و الحقوق والآداب ومجالس الكليات المذكورة،  ووكلائها لشؤن الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بتلك الكليات على جهودهم المتواصلة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري وتطوير المجلات العلمية لكلياتهم، وهذا إن يدل فإنه يدل على تضافر جهود جميع منسوبي الجامعة و الالتفاف حول هدف واحد وهو الارتقاء بجامعة دمياط وتبوأها المراكز المتقدمة بمختلف التصنيفات.


 

جامعة عالمية مدير الجامعات تنسيق مستوى التجارة محافظ تطوير دمياط كلية الحقوق المركز الأول محافظ دمياط دكتور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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