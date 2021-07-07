الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حيل نفسية بسيطة تجعلك تتعامل مع الأشخاص بشكل أفضل

حيل نفسية
حيل نفسية

هناك الكثير من الكتب في علم النفس في الوقت الراهن، لدرجة أننا لن نتمكن من قراءتها كلها، حتى لو أردنا ذلك، ولن يكون العمر بأكمله كافيًا لوضع كافة هذه النصائح موضع التنفيذ، وعلى الرغم من كل ما نعرفه، يمكن أن يتحول نصفها إلى مضيعة للوقت.

لذا نجمع في هذا التقرير أبرز نصائح علم النفس  تجعلك تتعامل مع الأشخاص بشكل أفضل، وفقًا لموقع "برايت سايد" خلال سطور.

  1. حاول استخدام جمل "أنا" بدلاً من عبارات "أنت"، يشعر الناس عمومًا بالهجوم عندما تضع شيئًا عليهم، لاسيما عند وجود مشكلة، على سبيل المثال، "لقد فعلت ذلك بشكل خاطئ، هل يمكنك المحاولة مرة أخرى بطريقة مختلفة؟" إلقاء اللوم عليهم يجعلهم يشعرون وكأنك تضعهم في موضع اتهام، ضع في اعتبارك أن تقول، "لست متأكدًا مما إذا كان هذا صحيحًا، فهل يمكننا تجربة ذلك مرة أخرى بطريقة مختلفة؟" الجملة الأخيرة  لا تحتوي على الاتهام.
  2. ابتسم دائمًا عندما ترى أو تقترب من أي شخص حتى يعتقدوا على الفور أنك سعيد برؤيتهم.
  3. إذا واجهت عميلًا غاضبًا  في العمل، فوضح أنك تقدر صبره وكن صبورًا معه للنهاية.
  4. إذا كان شخص ما يتحدث عن موضوع أنت بالفعل على دراية جيدة به لكي تبدو أكثر تواضعًا أسمح للشخص الآخر بالاستمتاع بالتعبير عن معرفته ولا تحبطه.
  5. إن الاستماع إلى شخص ما دون تقديم النصيحة أوالضغط للحصول على مزيد من المعلومات عادةً ما يجلب معلومات أكثر من كونك متشددًا بشأنه.
  6. عندما تتحدث إلى شخص ما ولكن لا تريد الاستمرار في الحديث، انظر بشكل عشوائي إلى منتصف جبينه، كما لو كان لديه شيء هناك، سيجعله ذلك يشعر بعدم الارتياح دون وعي وقد ينهي المحادثة.
  7. أحيانًا يكون التزام الصمت في المفاوضات لصالحك، غالبًا ما يكون الصمت غير مريح، لذا فإن الطرف الآخر سيقدم شيئًا عن طريق ملء الفراغ الهادئ بالكلمات.
نصائح في الصحة النفس صائح في علم النفس نصائح في علم النفس كيف يمكن امتصاص غضب الاشخاص الآخرين مجموعة نصائح في علم النفس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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