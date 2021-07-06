خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث، عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني عن طريق رقم السيارة، حيث أطلقت النيابة العامة، خدمة رقمية جديدة تستهدف إتاحة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا.

وتساهم تلك الخدمة أيضا، في تسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وذلك بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.



ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بعدد من الخطوات كالتالي:

1 - الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2 - اختيار خدمات المرور.

3 - الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4 - كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5 - الضغط على عرض المخالفات المرورية.

6 - سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7 - في حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.

ولتسهيل إتاحة كافة الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، وضعت النيابة العامة أيضا، عدد من الخطوات للتظلم على مخالفات المرور، ومنها:



1ـ الدخول إلى موقع النيابة العامة.

2- الضعط على خدمة المرور.

3- اختيار الأيقونة الخاصة بالتظلمات.

4- كتابة الرقم القومي في الخانة المطلوبة.

5- الضغط على تفاصيل المخالفة.

6- يظهر على الشاشة المخالفات التي سجلت على السيارة، يتم تحديد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم الضغط على كلمة تظلم.

7 - يظهر على الشاشة الشروط الخاصة بالخدمة المستخدمة، يتم الضغط على كلمة موافق.

8 - يتم كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها، ومن ثم الضغط على إرسال.

9 - يظهر على الشاشة صورة إيصال التظلم، ورقم الطلب، حيث نقوم بحفظ الرقم لاستخدامه في متابعة طلب التظلم.

ووفقا لنص قانون المرور الجديد، فإن التصالح في عدد من مخالفات المرور، يتم بدفع نصف قيمة المخالفة المقررة.



ورغم ذلك ذكر قانون المرور الجديد، المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، ومنها:

1- قيادة سيارة دون لوحات معدنية.

2- قيادة مركبة بدون وجود الفرامل.

3- قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات.

4- السير في عكس الاتجاه.

5- حيازة أجهزة لكشف مواقع الرادار.

6- تعمد سائق المركبة تعطيل حركة المرور.

7- اعتداء السائق على أحد أفراد المرور.

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة تزيد عن المقررة.

9- تحميل عشوائي لمركبات الأجرة في الشوارع.

10- استخدام السائق أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

11- قيادة التوك توك دون تراخيص.

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في وقوع حادث أسفر عن مصابين.