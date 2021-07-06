الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز: رئيس وزراء إثيوبيا «حاكم مجنون» ومصيره لن يختلف عن «هتلر والقذافى»

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري يترقب ما يحدث في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن ملف السد الإثيوبي هو الملف الأهم الآن لدى الدولة المصرية.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على "فيسبوك"، أن مصر حسمت معظم الملفات على المستويين الداخلي والخارجي، موضحًا أننا قضينا على الإرهاب وقطعنا شوطًا كبيرًا في ردعه، وحسمنا الصراع مع تركيا وقطر بشكل كبير جدًا، وحققنا نجاحات اقتصادية كبيرة، وأطلقنا مبادرات اجتماعية كبيرة.

ولفت "الباز"، إلى أن آخر خطوات مصر في ملف سد النهضة، هو سفر وزير الخارجية للتجهيز لجلسة مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، منوهًا بأن مصر تعمل بدبلوماسية وقائية، متابعًا: "يعني في أزمة ممكن تقودنا إلى معركة وصراع مسلح، فلو كان قدامك مجهود كبير ممكن تبذله وميحصلش حرب فالدولة المصرية تقوم بهذا المجهود تجنبًا للحرب".

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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