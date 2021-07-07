الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكيم: مؤدو المهرجانات لن يؤثروا على الفن الشعبى

حكيم
حكيم

أشاد المطرب حكيم بالكثير من نجوم الفن الشعبي قائلا: "عندنا نجوم ستخلد لنا الغناء الشعبي إلى مئات السنوات وعلى رأسهم أستاذ عدوية ومن الجدد المطرب أحمد شيبة، أما عن مؤديي المهرجانات هم عبارة عن موضة لن تؤثر على الغناء الشعبي الأصيل فلا توجد عندهم إمكانيات المطرب بل هم يستخدمون أجهزة لتحسين الأصوات وإضافة الموسيقى وفي بضع ساعات يقومون بإخراج المهرجان إلى النور".

وأضاف حكيم، في تصريحات لجريدة "الدستور": "المطربون الحقيقيون يبذلون مجهودًا كبيرًا لظهور العمل الفني بشكل مهم وواحد ويحمل معاني وكلمات تمس الشعب"، مشيرا إلى أنه ليس ضد هذا النوع من الغناء ولكن يرفض المهرجانات التي تحمل ألفاظًا خارجة، متمنيا أن يقوموا بتقنين أمورهم مع نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر وتطوير هذا النوع من الغناء ليكون مناسبًا لدخول أي بيت مصري.

جدير بالذكر آخر اعمال الفنان حكيم هي أغنية "ما أقدر على بعده" من كلمات "أمل الطاير" وألحان وليد عبد العظيم، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يستعد لتقديم عدد من الأغنيات المختلفة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى ذلك.

وحكيم له رصيد كبير من الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، حيث قدم الكثير من الأغنيات الخاصة بالمناسبات مثل تسلم الأيادي وغيرها، وأيضا قدم أغنية رمضان كريم التي قدمت في مسلسل رمضان كريم بطولة الفنانة سيد رجب والفنانة روبي وشريف سلامة وصبري فواز ومن إنتاج أحمد السبكي ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

 

 

قامة الدستور كريم الصحة جلسة موسيقى خلال أغنية بعد شعبية اجتماع مواقع التواصل هاني شاكر الاستاذ هاني حسين تصريح صبري فواز لتحسين بشكل مختل تقديم تحمل الشعبية حيث

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