الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يستعرض التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية؛ لتوضيح التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، ومن المقرر أن تبدأ 10 يوليو الجاري.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام والذي يعد تتويجًا لما أعدته الوزارة خلال الأعوام السابقة من تغيير لنظام الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور، تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا، إلى جانب وجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وشدد الوزير على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، مؤكدًا أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا. 

التزام التعليم الفنى وزير التعليم الثانوية اجتماع وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة المديريات التعليمية الدكتور طارق شوقي

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