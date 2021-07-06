الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

119 وفاة و7930 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 7930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 455 ألفا و91 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 آلفا و601 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 5094 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

 

الصحة التونسية كورونا فيروس كورونا 7930 إصابة الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية

السيسي يعين حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة

الأمم المتحدة ترفض أى إجراء أحادى بشأن سد النهضة وتدعو لاستمرار التفاوض

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

الباز: إثيوبيا دولة مارقة وتحاول الوصول بالصراع إلى السقف

محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين