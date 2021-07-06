119 وفاة و7930 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 7930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 455 ألفا و91 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 آلفا و601 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 5094 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.