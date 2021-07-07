الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

سميرة عبد العزيز : مسامحة محمد رمضان ورسالتى له تواضع لله

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن حقيقة مشكلتها الاخيرة مع النجم محمد رمضان واهانته لها علي حد تعبيرها من خلال رسالة عبر واتس اب؛ قائلة : "رفضت عمل فني يحمل اسم الأسطورة للفنان محمد رمضان، وبعد ذلك سمعت من أشخاص مقربين إن رمضان يتحدث عني بطريقه لا تليق بتاريخي الفني؛ ورأيت بعد ذلك صفحات تقوم بإهانتي على السوشيال ميديا.

 

واضافت في تصريحات لجريدة الدستور: "المشكلة انتهت منذ عامين لحين فتحها مرة أخرى في أحد الندوات الصحفية ووقتها قلت ما حدث معي من محمد رمضان والرسائل قائلة : "محمد رمضان بيقول مقولتش بس والله هو قال ولم يقم بالاتصال والاعتزار لي ورغم كل ذلك فإنني أسامحه في حقي وأتمني له الهداية".

 

ووجهت رسالة إلي الفنان محمد رمضان قائلة : "تواضع لله فمن تواضع قدرا زاده الله في ماله وصحته قدرا، وأتمني أن لا تتباهى بأموالك وسياراتك الفخمة، وأن تركز في عملك وتقدم ما ينفع الجمهور المصري العظيم"؛ معبرة عن استيائها من ظاهرة نمبر وان قائلة: "أيام الزمن الجميل لم يظهر أحد ويلقب نفسه بهذه الأسماء الغريبة، فالجمهور هو من يمنح الفنان الاسم الذي يستحقه".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبدالعزيز كانت من خلال مسلسل القمر اخر الدنيا والذي عرض في رمضان قبل الماضي بطولة الفنانة بشرى وايضا في نفس العام شاركت مع الفنانة ريهام حجاج من خلال مسلسل لما كنا صغيرين والذي شارك في بطولته أيضا الفنان محمود حميدة ومحمود حجازي وكريم قاسم وآخرون وهو من تأليف أيمن سلامة.

 

كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها الدراما والسينما والمسرح ولها تاريخ طويل اقترب من 200 عمل فني من بينهم أربع أعمال دينية ظهرت فيه كأم للأبطال الذين يجيدون شخصية أمام دعاة .

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