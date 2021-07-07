أحمد وفيق: القصة والمضمون سبب نجاح مسلسل ولاد ناس

أعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل "ولاد ناس"، الذي تم عرضه رمضان الماضي، ويشاركه البطولة الكثير من النجوم والنجمات، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وقال "وفيق"، في تصريحات لجريدة "الدستور"، إنه لم يتوقع نجاح المسلسل بهذه الدرجة، مشيرًا إلى أن سبب نجاح العمل هو القصه والمضمون، مؤكدًا أنه بعد عرض أولى حلقاته شعرت أن العمل لمس قلوب كل المصريين، وأتمنى تقديم العديد من الأعمال تحمل رسائل مهمة للجمهور.

وعن السوشيال ميديا وبرنامج التيك توك، أضاف "توفيق": "يجب وجود رقابة من الأباء على الأبناء أثناء استخدامهم برامج الفيديو والسوشيال، لعدم حدوث أشياء من الممكن الندم عليه فيما بعد بشكل كبير".

وتحدث أيضًا عن حال السينما المصرية قائلًا: "نحن في تطور كبير عن قبل، ولكن فيروس كورونا أجل الكثير من الأعمال المهمة وبعد حل هذه الأزمة ستكون قاعات السينما في انتعاش دائم"؛ مشيرًا إلي أنه يواصل تصوير مسلسل "الحرير المخملي" مع المخرج أحمد حسن، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور .

مسلسل «ولاد ناس» عرض في موسم رمضان الماضي، ويشارك في بطولته رانيا فريد شوقي، وصبري فواز، ووفاء صادق، وأحمد وفيق، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمد عز، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

أما مسلسل "الحرير المخملي" الذي يواصل أحمد وفيق تصويره، هو ثاني مسلسلات المخرج أحمد حسن، وهو من بطولة مصطفى فهمي، وأحمد سعيد عبد الغني، وهالة فاخر، وداليا مصطفى، وهو عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة أميمة عز الدين، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، ومدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج أحمد حسن.