الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 1.1 مليار دولار واردات مصر من العرب خلال شهر

واردات
واردات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الدول العربية إلى حدود 1.132 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 715.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها  385 مليون دولار بنسبة 53.8% خلال عام.
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن المملكة السعودية جاءت فى المرتبة الأولى من حيث واردات مصر من الدول العربية والتى بلغت 425.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 206.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها الإمارات بقيمة 348.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 145.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من المغرب ارتفعت لـ 156.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 7.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما تضاعفت وارداتها من البحرين لـ 91.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 13.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها  561.5% ، بينما تراجعت واردات مصر من باقى الدول العربية لـ 110.1 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 343.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بانخفاض قدره   بنسبة 67.9%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2 ٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ،ملابس جاهزة   بنسبة  49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪ ، بطاطس بنسبة  1.1 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده  بنسبة  40.5 ٪ ، منتجات البان  بنسبة  1.7 ٪).

الاحصاء واردات مصر الدول العربية صادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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