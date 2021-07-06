المجر تؤكد دعمها للتكامل الأوروبى مع أوكرانيا

أكد السفير المجري لدى أوكرانيا ستيفان إجيارتو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم التكامل الأوروبي المستقبلي مع أوكرانيا لكن بعد استكمال عملية التكامل الأوروبي لدول غرب البلقان.



وقال السفير المجري -خلال منتدى للعلاقات الدولية الأوكرانية: "أتفهم طموحات ورغبات القيادة الأوكرانية والمجتمع الأوكراني بأن على الاتحاد الأوروبي تسريع عملية التكامل الأوروبي لأوكرانيا، لكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك دولًا بلقانية تنتظر بالفعل وعملية اندماجها هناك لم تنته بعد، لذلك يجب أن تكون هذه أولوية نحن نؤيدها بقوة لأن من مصلحة المجر دعم اندماج غرب البلقان"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.



وأضاف :"يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أن مجتمعات الدول الأعضاء القديمة في الاتحاد الأوروبي أقل حماسًا بشأن التوسع الإضافي للاتحاد الأوروبي، ومن الضروري التحدث بصراحة عن "إجهاد الاندماج" في الاتحاد الأوروبي"، وأشار إلى ضرورة إيجاد توازن بين اندماج المرشحين المحتملين الجدد لعضوية الاتحاد الأوروبي.



يُشار إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي حث على حصول دول غرب البلقان على عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مثل هذا التوسيع سيخلق آفاقًا للسلام والازدهار.



تشمل دول غرب البلقان ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينيجرو ومقدونيا الشمالية وصربيا.

وفي سياق آخر .. خففت المجر العديد من القيود التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مع تسارع برنامج التطعيم الخاص بها.



وتلقى 5.5 مليون مجري جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للمرض، بما يعنى أن الحكومة حققت هدفها، حسبما قال مسئولون يوم الجمعة؛ نظرًا لأن عدد سكان المجر يقل عن 10 ملايين نسمة، وهذه الخطوة تعني أن العديد من القيود سيتم رفعها تلقائيًا.



وقد ربطت الحكومة المجرية تخفيف القيود بتقدمها في حملة التطعيم، وليس عدد حالات الإصابة الجديد، كما فعلت دول أخرى.



وهذا التقدم الأخير يعني أن المواطنين لن يكونوا مطالبين بارتداء كمامات في الأماكن المغلقة، وستكون الكمامات مطلوبة فقط في المستشفيات أو المؤسسات مثل دور رعاية المسنين.