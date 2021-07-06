الكلام في الممنوع!

بات واضحاً جلياً، ظاهراً غير مخفياً، أن تكليفات قد صدرت إلي غلمان قنوات الإخوان بتكثيف الحديث عن السجون الجديدة التي بنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة!

لم يتأخر الغلمان أو تتكاسل الجواري، وقامت مذيعتهم اللوذعية، ثقيلة الدم و"الأيلاينر" زوجة الإخواني العجوز، والممول الرئيس للقنوات، بتخصيص حلقة كاملة من برنامجها الذي لا يقل سخفاً عنها لتناول هذا الموضوع، جلست الست" شجرة اللفت" تستقبل ما أسمته تصريحات المواطنين، والتي عزفت جميعها علي نغمة واحدة، وهي إزدياد أعداد السجون، وما تكلفته من أموال كان أحري ببلدنا توفيرها من أجل بناء المدارس أو المستشفيات!

ويبدو والعلم عند الله أن دهاقنة جرابيع الجماعة، ومنهم "جوز الست" المذيعة، قد إعتقدوا، أو توهموا، أو ظنوا، بأن لبلدنا ذراع يلوي، أوأنهم قد عثروا علي"ندبة"خفية، أو"دملة"مخفية، في جسد الدولة المصرية، وأنهم إذا ضغطوا علي الندبة، أو قاموا بفتح الدملة، فسيحدثون بعض الإرباك، أو الإشغال، أو الإرتباك، أو الإيلام، أو الإنهاك لذلك الجسد القوي العفي الفتي، الذي لم يقدروا علي النيل منه طيلة السنوات الثماني الفائتة، منذ أن نبذهم، وقلص خطرهم، وأنهي دورهم، وقام ببترهم لينقذ سائر الجسد من عفن قيحهم، وعتههم وخبلهم، وضحالة وعقم أفكارهم!

لم ينتهي الأمر عند الست المذيعة ولا عند برنامجها، فوصلة الهري التي بدأت بالتسخين في الظهيرة، إنتهت بالكذب في الليل، بخروج أحدهم ليقول أن الحديث في موضوع بناء السجون ممنوع في الداخل المصري بأمر من الدولة، وأنه هناك تعليمات مشددة بعدم فتحه أو طرحه أو مجرد الإقتراب منه!

وها أنا ذا يا حضرة الجربوع، خرجت لأفتح لك الموضوع، وسأجيبك بعد الإتكال علي الله عن كل الأسئلة، التي إدعيت كذباً أن مجرد الإقتراب من طرحها ممنوع!

عاوز تعرف إيه؟ الدولة بتبني سجون جديدة ليه؟

لأن أعداد المواطنين تزيد، ولأنه ليس جميعهم من الأنقياء الأتقياء الأخيار، وهنالك من بينهم أشرار

"زي حضراتكم كده" ولابد للأشرار من عقاب، والدولة " أي دولة" هي المنوط بها محاسبة المخطئين من أبنائها، فقامت بإنشاء تلك البنايات التي توفر لنزلائها معاملة آدمية، وفق الإشتراطات والمعايير الدولية، من حيث الإجراءات الصحية، والطبية، والعلاجية، كما حرصت علي توزيع السجناء علي أماكن قريبة من مناطق سكنهم، وقامت بنقل الأقارب من النزلاء في سجون واحدة، لكي يسهل علي ذوييهم زيارتهم، ومن أجل تخفيف الأعداد في العنابر، والتي تغير حالها تماماً للأفضل بشهادة العديد من المراسلين الأجانب، فلا تكدس ولا سوء تهوية، بل أماكن إحتجاز آدمية، مع استحداث عنابر خاصة للنزلاء من ذوي الإحتياجات، وإقامة الكثير من المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وعقد العديد من الندوات التثقيفية .

سألتم عن السجون وأجبناكم، فهل لنا أن نسألكم لماذا لم تتحدثوا أبداً عن المدن الجديدة التي أقامتها الدولة بفضل من الله، والتي زادت علي ال ٣٠ مدينة، وعدد كبير من الأحياء، وتطويرعدد ليس بالقليل من العشوائيات، والتي أنشئت جميعها خلال السبع سنوات الماضية بطول البلاد وعرضها؟!

ألم تسمعوا مثلاً عن سوهاج الجديدة، أو إسكندرية الجديدة، أو أسوان الجديدة، أو المنصورة الجديدة .... الخ الخ؟

فقط سمعتم عن السجون الجديدة، التي أزعجكم بناؤها، وتطالبون اليوم بتوفيرأموالها، من أجل بناء المدارس والمصانع والمستشفيات، ولو علمتم الغيب لطالبتم بمضاعفة مخصصات السجون، كونكم ستحلون عليها يوماً

"نراه قريباً جداً بإذن ربنا" كنزلاء مقيمين، لتنالوا جزاء جرائمكم وما عملته أيديكم، أما الحديث عن تقاعس الدولة في بناء المدارس، والمستشفيات والمصانع، فقد تضمنه جوابنا علي سؤالكم الأول، تماماً مثلما حملت برامجكم نفسها الردود علي إفتراءاتكم، ولكنكم لم تفهموا، ( ماهو أصل الغباء جند من جنود الله) ينتقد أحدكم في قناته بناء سجون جديدة بالمحافظات، ثم يخرج إلي فاصل، لتذيع نفس القناة خلال الفاصل شكوي لسجين من تكدس العنابر،أو شكاية لإحدي الأمهات، من بعد المسافة ما بين مسكنها ومكان السجن الذي فيه إبنها!

نرجع لموضوع المدارس والمستشفيات، أمر بديهي يا من غاب عنكم الذكاء، أن يكون بداخل كل مدينة من ال ٣٠ مدينة جديدة التي ذكرناهم، ما يكفيها من المدارس والمستشفيات والمصانع، والمصالح والهيئات، يبقي الدولة بتبني ولاّ مابتبنيش؟!

وأخيراً ... عليكم جميعاً أن تعلموا، أنه ليس لدينا هنا في مصرنا الجديدة

(الجمهورية الثانية) ما نفعله في الخفاء لنواريه، أويسيئنا إطلاع الغير عليه لنداريه .

حفظ الله بلدنا، وأعان قائدنا وزعيمنا، قائد جمع الحق والإيمان .