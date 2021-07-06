بعد زيادة الأعداد.. 83 ألف زائر في سادس أيام معرض للكتاب

أعلن الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" شهد زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا

وأكد الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية لـ٧٠% مما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيري خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 لـ20 جنية بحد اقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد المعرض خلال الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من الجمهور على اقتناء الكتب، مما يؤكد مدى وعي المصريين، وعشقهم للقراءة والثقافة.