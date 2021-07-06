مفيد شهاب: فشل مجلس الأمن فى أزمة سد إثيوبيا يدفعنا إلى التحكيم الدولى

قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن مصر لها حق اللجوء إلى التحكيم الدولي، إذا تخلى مجلس الأمن عن مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأحال ملف سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى، لأنه يعلم أن الملف كان في مظلة الاتحاد لمدة عامين، دون إحراز أي تقدم.

وأضاف شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يمكن أن يقرر مجلس الأمن مجموعة من المبادئ بشأن سد النهضة، لدفع إثيوبيا للتفاوض خطوة".

وأردف: "مصر سلكت الطريق الأمثل، لحل أزمة سد النهضة، وإذا تخلى المجتمع الدولي عن مسئولياته، يحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، ويحق لها اتخاذ البدائل المناسبة لحفظ أمنها القومي، ومن ضمنه الأمن المائي".