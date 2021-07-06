معرض الكتاب يصدر ضوابط حجز حفلات التوقيع

قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين وإدارة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات غدًا الأربعاء الساعة 7 مساء.

صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة، مؤكدًا أن إدارة المعرض قررت إتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت لن يُسمح فيها لكل دار نشر سوى بـ 4 ساعات كحد أقصى، وذلك في الأماكن المخصصة للتوقيع خارج القاعات على أن تبدأ الحفلات من الساعة 11 صباحًا وحتى 9 مساء.



وشدد الحاج على ضرورة عدم وجود الكاتب داخل القاعات أو في أجنحة دور النشر وأن يكون التواجد في الأماكن المخصصة مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم.



يشار إلى أنه قد صدرت بالأمس توجيهات وزيرة الثقافة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض لتصل إلى 140 ألف زائر يوميًا إلى جانب السماح بحفلات التوقيع في الساحات والمناطق المفتوحة خارج القاعات التى تحددها إدارة المعرض مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا لدعم صناعة النشر والناشرين.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد المعرض خلال الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من الجمهور على اقتناء الكتب، مما يؤكد مدى وعي المصريين، وعشقهم للقراءة والثقافة.