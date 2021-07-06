الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الأوروبي ينتقد سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين إلى التكتل

المهاجرين
المهاجرين

انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل سماح بيلاروسيا بتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاد التكتل الأوروبي، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يتم ترهيبه.

جاء ذلك خلال زيارته إلى الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وفق ما أوردته قناة "يورو نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتعهد رئيس المجلس الأوروبي بتقديم دعم أكبر لليتوانيا لمنع تخطي الحدود بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن أوروبا ستستمر في الضغط على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده تفي بالتزاماتها بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب إلى الاتحاد الأوروبي؛ بما يتناسب مع مصلحتها.

وقال لوكاشينكو - خلال اجتماع بشأن مواجهة العقوبات الغربية، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية  "اليوم نقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، لكن بقدر ما هو ضروري ومفيد لبلدنا".

وأضاف: إن بيلاروس كانت دائما مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة الدولية.

وكانت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا شيمونيتي أعلنت - أمس - أن أكثر من ألف مهاجر غير شرعي اعتقلوا على حدود ليتوانيا مع بيلاروس منذ الأول من يونيو الماضي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بيلاروس، التي ردت بقرار تعليق التعاون مع الأوروبيين حول قضايا التهريب والهجرة غير الشرعية، وترى ليتوانيا جارة بيلاروس، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن حكومة مينسك تتعمد استخدام المهاجرين كورقة ضغط على الأوروبيين لتحقيق مكاسب سياسية.

بروكسل بيلاروسيا المجلس الأوروبى بلجيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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