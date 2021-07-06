الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تطعيم مراقبى الثانوية العامة ضد كورونا

الدكتورة سارة النحاس
الدكتورة سارة النحاس

تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى، رئيس المجلس، تطالب فيه بتطعيم مراقبى الثانوية العامة. 


وقالت: "إن حصولهم على اللقاح ضرورة ملحة ومهمة لأنه سيعمل على قلة انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بحملات التطعيم وتوفير اللقاح، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب وكذلك المشاركين فى إدارة الامتحانات من المراقبين في الثانوية العامة".

 

وبخلاف الثانوية العامة، ذكرت أن هناك 31 موظفًا تم تعينهم على بند 2/3 أجور موسمية "صناديق خاصة" الذين لم يتقاضوا رواتبهم من شهر نوفمبر 2020 حتى تاريخه، حيث إن المديرية ترسل تعزيزات مالية ولكنها غير وافية للتعديلات الفعلية مما يتسبب فى عجز بند مرتباتهم، وتم مخاطبة المديرية أكثر من مرة للتصويت أو إرسال تعزيزات مالية واقعية ولكن دون جدوى، وطالبت الإدارة الصحية بصرف فارق المرتبات أو المرتبات من صناديق الوحدات، وهى تعلم أن صناديق الوحدات لا تكفى للصرف على الوحدات.

 

وأوضحت أنه تم توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم لوجود بعض القرى والمناطق التى تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح، بالإضافة إلى التحديات التسجيل اللقاح للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد يعرضهم لفقد فرص العمل لارتباطهم بمواعيد محددة للتأشيرات، وكذلك ضرورة توفير نوع اللقاح المعتمد فى تلك الدول، لأن هناك الكثير من المواطنين تعرضوا إلى رفض الشهادات الممنوحة لهم بعض تطعيمهم من دول معينة، على أن يتم ذلك من خلال محافظتهم.

من المقرر أن تجرى امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظامين إلكترونيا هذا العام، على أن تعقد الامتحانات ورقيا للطلاب المنازل والباقون للإعادة نظرًا لعدم تسلمهم أو امتلاكهم أجهزة التابلت المدرسي، ليجري التصحيح إلكترونيا في جميع الحالات وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في تصريحاته له.

ووفقا لما صرح به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فإن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون على التابلت بدون إنترنت، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

من المقرر أن تجرى امتحانات الثانوية العامة يوم 4 يوليو، بعد أن تم تأجيلها، حيث كانت من المفترض أن تجرى في 19 يونيو المقبل، على أن يؤدى الطلاب 3 اختبارات أساسية يبدأ أولها 4  يوليو.

مجلس النواب الصحة الثانوية العامة مراقبي تطعيم اللقاح كورونا التطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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