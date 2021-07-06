نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الرى وحزب مستقبل وطن

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الري والموارد المائية وحزب مستقبل وطن، بهدف مشاركة الحزب بالحملات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية اتباع أساليب الري الحديث، والمحافظة على مياه الري ومشروعات تبطين المجارى المائية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول بنادى محافظة الفيوم، المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، وأمين عام التنظيم بالحزب.

في كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للسادة الحضور وتهنئته لهم باحتفالات ثورة 30 يوليو، واقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة بالتنسيق بين مختلف القطاعات، ومنها قطاعات الري والزراعة إضافة إلى البنك الزراعي، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك 400 ألف فدان أرض زراعية، تم تحويل أكثر من 40 ألف فدان منها للري الحديث، ويتم تنفيذ 100 مشروع تبطين ترع وتطهير بتكلفة مليار جنيه، كما تشمل مشروعات مبادرة "حياة كريمة" 80 مشروعاً للري بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة تبلغ 1,5 مليار جنيه، وتصل أطوال الترع بالمحافظة إلى 1300كم، مستهدف منها 800كم للتبطين، بالمرحلة الأولى 400كم، وتم تنفيذ أعمال التبطين لـ 50 كم، وجارى العمل في 80 كم، كما وفرت مديرية الري 200 مليون جنيه لتأهيل عدد من المساقي.

وأضاف نائب المحافظ، أن المحافظة وفرت التمويل اللازم لتحويل عدد من الأفدنة للري الحديث، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري بتوصيل شبكات الري الحديث لهذه الأراضي، كما تم إعداد خطة لعقد لقاءات مع المواطنين بالتنسيق بين مديريتى الري والزراعة لتوعية المواطنين بأهمية الري الحديث، بما يعود بالنفع على الفلاح من جانب وعلى الدولة من جانب آخر في الارتقاء بالانتاج المحصولي للفدان، كما تم الانتهاء من معاينة نواتج تطهير المجاري المائية وتم توقيع العقود بين المسئولين المعنيين بكافة مراكز المحافظة لرفعها.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن المشروع القومى الرئاسي لتبطين الترع يستهدف حوالى 7 ألاف كم، على مستوى الجمهوريةـ وتضم خطة المحافظة ترعتى الجرجبة وقوته، لافتاً إلى أن منظومتى الزراعة والري الحديث تسهمان في تقليل استخدام التقاوي بنسبة 25%، وزيادة الانتاج بنسبة 30%، وزيادة المساحة المنزرعة من خلال تبطين المجاري المائية بنسبة 10%، وتقليل استخدام مياه الري بنسبة 40%.

وفي السياق نفسه أشار أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، أن البروتوكول الذي نحن بصدد توقعيه ـ اليوم ـ مع مديرية الري، يهدف إلى المحافظة على مياه الري وأعمال التبطين والتوعية بعدم إلقاء القمامة بالمجاري المائية، بما يحافظ على مياه الري من التلوث ويحد من هدرها وتسربها، فضلاً عن توعية المزارعين بأساليب الري الحديث وفوائده، والمحافظة على كل نقطة مياه، والعمل من خلال الفريق الواحد كمؤسسات دولة وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية، فى الندوات التوعوية للمواطنين، لافتاً إلى أن الندوات سيتم تنظيمها بشتى مراكز وقرى المحافظة.