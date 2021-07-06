نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الرى وحزب مستقبل وطن

نائب محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الرى وحزب مستقبل وطن
شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الري والموارد المائية وحزب مستقبل وطن، بهدف مشاركة الحزب بالحملات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية اتباع أساليب الري الحديث، والمحافظة على مياه الري ومشروعات تبطين المجارى المائية.
حضر مراسم توقيع البروتوكول بنادى محافظة الفيوم، المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، وأمين عام التنظيم بالحزب.
في كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للسادة الحضور وتهنئته لهم باحتفالات ثورة 30 يوليو، واقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة بالتنسيق بين مختلف القطاعات، ومنها قطاعات الري والزراعة إضافة إلى البنك الزراعي، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك 400 ألف فدان أرض زراعية، تم تحويل أكثر من 40 ألف فدان منها للري الحديث، ويتم تنفيذ 100 مشروع تبطين ترع وتطهير بتكلفة مليار جنيه، كما تشمل مشروعات مبادرة "حياة كريمة" 80 مشروعاً للري بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة تبلغ 1,5 مليار جنيه، وتصل أطوال الترع بالمحافظة إلى 1300كم، مستهدف منها 800كم للتبطين، بالمرحلة الأولى 400كم، وتم تنفيذ أعمال التبطين لـ 50 كم، وجارى العمل في 80 كم، كما وفرت مديرية الري 200 مليون جنيه لتأهيل عدد من المساقي.
وأضاف نائب المحافظ، أن المحافظة وفرت التمويل اللازم لتحويل عدد من الأفدنة للري الحديث، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري بتوصيل شبكات الري الحديث لهذه الأراضي، كما تم إعداد خطة لعقد لقاءات مع المواطنين بالتنسيق بين مديريتى الري والزراعة لتوعية المواطنين بأهمية الري الحديث، بما يعود بالنفع على الفلاح من جانب وعلى الدولة من جانب آخر في الارتقاء بالانتاج المحصولي للفدان، كما تم الانتهاء من معاينة نواتج تطهير المجاري المائية وتم توقيع العقود بين المسئولين المعنيين بكافة مراكز المحافظة لرفعها.
ومن جهته أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن المشروع القومى الرئاسي لتبطين الترع يستهدف حوالى 7 ألاف كم، على مستوى الجمهوريةـ وتضم خطة المحافظة ترعتى الجرجبة وقوته، لافتاً إلى أن منظومتى الزراعة والري الحديث تسهمان في تقليل استخدام التقاوي بنسبة 25%، وزيادة الانتاج بنسبة 30%، وزيادة المساحة المنزرعة من خلال تبطين المجاري المائية بنسبة 10%، وتقليل استخدام مياه الري بنسبة 40%.
وفي السياق نفسه أشار أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، أن البروتوكول الذي نحن بصدد توقعيه ـ اليوم ـ مع مديرية الري، يهدف إلى المحافظة على مياه الري وأعمال التبطين والتوعية بعدم إلقاء القمامة بالمجاري المائية، بما يحافظ على مياه الري من التلوث ويحد من هدرها وتسربها، فضلاً عن توعية المزارعين بأساليب الري الحديث وفوائده، والمحافظة على كل نقطة مياه، والعمل من خلال الفريق الواحد كمؤسسات دولة وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية، فى الندوات التوعوية للمواطنين، لافتاً إلى أن الندوات سيتم تنظيمها بشتى مراكز وقرى المحافظة.