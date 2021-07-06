وضع يده على ظهرها عدة مرات.. تفاصيل تحرش موظف بطالبة بأرض اللواء

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في واقعة التحرش بطالبة أثناء نزولها من أعلى سلم بأرض اللواء بأن المتهم يدعي "م. ذ. م" يعمل موظفًا، ويقيم بمحافظة المنوفية.

واعترف المتهم في التحقيقات، أنه اصطدم بالفعل بالسيدة قائلًا: "مكنش قصدي".

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تدعى "ف. ج. ص" تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، طالبة، وأن المتهم قام بوضع يده على ظهرها، وكرر فعلته عدة مرات.

وتباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة تحرش بفتاة أثناء نزولها من أعلى سلم بأرض اللواء.

وكشفت التحقيقات، عن أن الواقعة بدأت باتهام فتاة لشاب بالتحرش بها، ونشرت صورته على موقع "فيسبوك"، وقالت إن الواقعة حدثت بمنطقة أرض اللواء.

وقالت الفتاة، إن المتهم تحرش بها أثناء نزولها من أعلى سلم أرض اللواء، حيث وضع المتهم يده على ظهرها، وكرر فعلته أكثر من مرة، فتشاجرت معه ووضعت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت النيابة تحقيقًا مع الشاب المتهم، ووجهت له تهمة التحرش، وواجهته بالتحريات الأولية.

وكانت كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بإحدى السيدات في الجيزة، عقب تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم بالتحرش في أرض اللواء بالجيزة.

قالت الداخلية: «إن فريقًا من مباحث الجيزة قام بفحص الصورة وما صاحبها من تعليق، وتمكنوا من تحديد هوية الشاكية، والتي تبين أنها تقيم في العجوزة، والتي أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها، وأنها لم تحرر محضرًا بالواقعة».

وأضافت: «أن توجيه قطاع الأمن العام بضرورة سرعة فحص الصورة عقب ما تم تداوله على «فيسبوك»، ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء في العجوزة بالجيزة».

وتابعت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل بفرع إحدى الشركات في العجوزة، ويقيم بمحافظة المنوفية، وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبطه».

وقرر المتهم أمام رجال المباحث اصطدامه بالشاكية على النحو الذي ذكرته، وأنه لم يكن يقصد، وخلال 3 ساعات استجواب ظل يكرر: «مكنش قصدي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .