تحرير 100 محضر في حملة على سائقي التوك توك بمركز أبوتشت بقنا

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوتشت شمالي قنا والشهير بمركز العائلات، حملة مكبرة على قائدي التوك توك في المدينة، برئاسة أشرف رفعت نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الحملة تمكنت من تحرير قرابة 100 محضر ضد قائدي التوك توك، خاصة بقيادة بدون ترخيص وغسيل التوك توك في الشوارع، ومتابعة الإفراج الجمركي لهذه المركبات.

وأضاف أنه تم مصادرة 3 مركبات، وضبط 7 شباب يقودون المركبات بالبرامودا و السلاسل، وهذه تقاليد سيئة، في مجتمعنا.

وعلى صعيد مختلف، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي، نفذت عددا من التدخلات الإنسانية خلال شهر يونيه الماضي، استهدفت رفع المعاناة عن حالات فردية وجماعية.

وأضاف محافظ قنا أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بتقديم الدعم النقدي للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة من خلال برنامج تكافل وكرامة بإجمالي 171671 حالة مستحقه وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح "الداودي" بأن المديرية قدمت مساعدات لـ 103 حالة إغاثة جماعية وفردية بحوالي مبلغ 903 ألف و750 جنيه وصرف مساعدات ضمانيه ل 113 حالة بمبلغ 36 ألف و831 جنيه، وتم صرف 6 جهاز تعويضي للحالات المستحقة وتم صرف 287 بطاقة خدمات متكاملة للحالات المستحقة وتم تقديم الرعاية اللازمة لعدد 220 حالة من أسر المقاتلين وصرف التعويضات اللازمة لثلاثة حالات مستحقه.

ومن جانبه قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إصدار قرارات إشهار لـ5 جمعيات أهلية للانخراط في منظومة العمل المجتمعي باعتباره شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، خاصة البسطاء منهم مضيفا أنه تم إصدار تراخيص ل 5 حضانات جديدة لتكون إضافة حقيقية لقائمة الحضانات الحكومية والأهلية والخاصة الموجودة على أرض المحافظة بما يساهم في تخفيف الضغط من على الحضانات القائمة.