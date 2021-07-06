«التعليم» تصدر مستندًا بالتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستندا لمديري المديريات التعليمية بشأن التعليمات النهائية للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

ونص الخطاب على أنه نظرا للاستعدادات النهائية لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، التي من المقرر عقدها بدءا من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، يرجى التفضل بضرورة التأكيد على ما يلي:

أولا: بالنسبة لمديري المديريات:

١- التنسيق مع المحافظين.

٢- التنسيق مع مديري مديريات الصحة بالمحافظة.

٣- التنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة.

٤- ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين إلى المديرية لإخطارهم بما تم في الاجتماع الذي عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرانس وذلك يوم الخمیس8 يوليو 2021، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ثانيا : التنبيه على رؤساء اللجان بما يلی:

١- الانتهاء من فرش اللجان يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۷/۸ مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب.

٢- ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية.

٣- يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة بالكتابة.

٤- التأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبیت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمنى المعد.

٥- التأكيد على الطلاب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب عدم اجتياز، وعلى رئيس اللجنة تحريرمحضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

٦- على الملاحظين التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بيانته على ورقة الإجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علما بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بیانته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقا لاستكمال الامتحان.

٧- يلتزم الطالب بتسلیم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة البابل شیت سليمة وفق التعليمات، وفى حالة حدوث تلف بورقة الاجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك، على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر يفيد بالتخلص من الورقة التالفة.

٨- عدم تواجد أي شخص باللجنة دون عمل فعلى وتوزيع الأعمال على جميع العاملين باللجنة على أن يكون ذلك تحت مسئولية رئيس اللجنة شخصيا.

٩- التنبيه على العاملين باللجنة بضرورة التواجد من الساعة الثامنة لضمان اتخاذ كافة الاجراءات الصحية والأمنية.

١٠- تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير عدد 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.

١١- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم.

١٢- استخدام العصا الالكترونية يتم طبقا للآتي: ١- أثناء دخول الطلاب، ۲- داخل لجان السير الفرعية من الساعه ۹.۲۰ وحتى الساعة۱۰ قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، ٣- بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

١٣- ضرورة تكليف أخصائي التطويربالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المسلم له من الوزارة داخل المنظومة وغير مهكر، وفي حاله اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين.

١٤- لا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) المنازل، الباقي للإعادة..إلخ الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت.

١٥- في حالة ثبوت حالات غش يتم رصدها عن طريق غرف العمليات المشكلة وثبوت عدم قيام الملاحظين والمراقبين، ورئيس اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات التأمينية للحد من ظاهرة الغش سیتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، أما في حالة قيام الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنة باكتشاف حالة الغش وثبوت إدانة الطالب يتم مكافأتهم.

١٦- يسمح للمحافظ ومدير المديرية فقط بالدخول لمقر اللجان لمتابعة أعمال الامتحانات دون إصدار أي تصريحات إعلامية.

١٧- في حالة وجود عجز بالمنتدبين يتم إخطار عضو لجنة الإدارة باللجنة لمخاطبة لجنة الإدارة لسد العجز.

امتحانات الثانوية