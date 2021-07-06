تعرف على فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر بمكتبة الإسكندرية

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021.

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس 8 يوليو بحفلين يحييهما فريق "مسار إجباري" على المسرح المكشوف بالمكتبة؛ الأول في تمام السابعة مساء، والثاني في تمام التاسعة والنصف مساء.

وفي الثامنة والنصف مساء الجمعة 9 يوليو يأتي حفل موسيقي: لي كومبانيون بالمسرح المكشوف.

ومن الجمعة 9 يوليو إلى الأحد 11 يوليو: ورشة عمل "إيقاع" والتي يقدمها هاني بدير ولمزيد من التفاصيل حول الورشة، يمكن متابعة صفحة «مركز الفنون مكتبة الإسكندرية» على الفيسبوك.

ويقدم "مشروع نور" و"هادي دام" حفلا موسيقيا يوم السبت 10 يوليو في تمام الثامنة والنصف على المسرح المكشوف.

والأحد 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف موعدنا مع حفل موسيقي لفريق "ملاذ" على المسرح المكشوف.

والإثنين 12 يوليو في تمام الثامنة والنصف حفل موسيقي للفنان لؤي حجازين (الأردن) على المسرح المكشوف.

أما الثلاثاء 13 يوليو في تمام الثامنة والنصف فموعدنا مع العرض المسرحي: «موعد سري» عن رواية الأديب الياباني كوبو آبي. بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة.

دراماتورج وإخراج: شريف حمدي، على مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

وعودة إلى الحفلات الموسيقية يوم الأربعاء 14 يوليو، 8.30 مساء مع فريق "نوبيات" على المسرح المكشوف.

وموعدنا مع د. مدحت العدل يومي الأربعاء والخميس،14-15 يوليو في تمام السادسة مساء وورشة عمل كتابة الأغنية تحت عنوان: الأغنية المصرية - الماضي... الحاضر... المستقبل بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير. ولمزيد من التفاصيل حول الورشة؛ رجاء متابعة صفحة «مركز الفنون مكتبة الإسكندرية» على فيسبوك.

الخميس 15 يوليو حفل موسيقي لفريق "المينا" وفريق "هوس" على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

وعودة إلى الورش من الخميس إلى الأحد، 15-18 يوليو تٌقام ورشة تمثيل يقدمها الأستاذ سعيد قابيل ولمزيد من التفاصيل عن الورشة، برجاء متابعة صفحة «مركز الفنون مكتبة الإسكندرية» على فيسبوك.

ويُحيي الفنان الكبير علي الحجار في تمام الثامنة والنصف مساء حفل الجمعة 16 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

والسبت 17 يوليو حفل موسيقي لفريق "أوتوستراد" (الأردن) على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً

والأحد 18 يوليو حفل موسيقي لفريق سماعي على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً، وأيضا عرض مسرحي: «من أجل الجنة، إيكاروس!» تأليف وإخراج: أحمد عزت. بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً، الي جانب ندوة سينمائية عن سيكولوجية الإبداع عند الممثل يقدمها الدكتور محمد عبد الهادي بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.

ويحيي الفنان مدحت صالح في تمام الثامنة والنصف حفل السبت 24 يوليو، بقيادة المايسترو عمرو سليم على مسرح القاعة الكبرى.

والأحد 25 يوليو عودة إلى العروض المسرحية، ومسرحية (ابن الجيل) تأليف وإخراج: أحمد عسكر بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور الأستاذ أنسي أبو سيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.

أما الإثنين 26 يوليو فنلتقي مع حفل موسيقي لفريق "خلطبيطة" بالمسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

والثلاثاء 27 يوليو حفل موسيقي لمشروع "دوزان" بالمسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

والأربعاء 28 يوليو حفل موسيقي يحييه طارق نصار علي المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

ويُحيي الفنان الكبير هشام عباس حفل الخميس 29 يوليو على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف مساء.

والجمعة 30 يوليو حفل موسيقي لفرقة الحضرة على المسرح المكشوف في تمام 8,30 مساءً، أما السبت 31 يوليو فيأتي حفل هشام خرما على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

أما السبت والأحد 31 يوليو - 1 أغسطس فموعدنا مع العرض المسرحي: «ذهب الليل» عن قصة حياه الفنان محمد فوزي - إنتاج البيت الفني للمسرح تأليف: أحمد عسكر وإخراج: سعيد قابيل وذلك بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً.

أما الأحد 1 أغسطس فموعدنا مع حفل موسيقي للفنانة نوران أبو طالب بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً، وأيضًا يُعرض فيلم: «رأس السنة» إخراج: محمد صقر، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويتبع العرض حوار مع مخرج الفيلم بقاعة المحاضرات.