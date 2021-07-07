الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

معاملة الزوج السيئة بعد الزواج.. خبيرة علاقات أسرية تضع لك الحلول

معاملة الزوج السيئة
معاملة الزوج السيئة

جوزي بقي يعاملني وحش وأتغير عن بداية الزواج أتصرف إزاي.. هذا السؤال أصبح شكوى شائعة من جانب العديد من السيدات بعد فترة معينة من الزواج.

 

توضح الدستور للسيدات في السطور التالية التصرف الصحيح طبقا لخبيرة العلاقات الأسرية.

 

تجيب أميرة إدريس إستشاري العلاقات الأسرية أن تغير معاملة الزوج لزوجته تحدث بعد شهور أو عام أو أكثر من الزواج نتيجة لفتور العلاقة بين الطرفين  وبسبب الروتين المنتظم في الحياة الزوجية مما يجعلهم يروا أن الحياة بائسة ومملة ويلجأ كل الطرفين إلي إتهام الطرف الآخر بالإتهام والتقصير.

 

والسبب الآخر يكون واضحا منذ بداية الزواج ويتمثل في كون الرجال ينظرون إلى الرومانسية والتعبير عن المشاعر نظرة ضعف بسبب طبيعة التنشاة الإجتماعية في المجتمعات التي تربي الرجل على عدم التعبير عن مشاعره وإظهار القسوة من باب أنه سيكون له السلطة والهيبة واليد العليا في الأسرة إذا ما تصرف بهذه الطريقة.

 

والسبب الآخر المتعلق بالزوج هو أن بعض الرجال يروا أن الزوجة مهمتها تقوم علي الخدمة المنزلية والمعاشرة الزوجية فقط وليس لها الحق في طلب المعاملة التي ترتضيها.

 

وهناك احتمال اخر يتعلق بالمرأة نفسها وسوء معاملتها لزوجها مما يدفعه النفور منها ومعاملتها بالمثل.

 

ويتمثل حل هذه المشكلة من قبل وجهة إدريس في الإمتثال لأوامر الشرع التي تدعو إلي المعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف من قبل الطرفين لبعضهم البعض.

 

ووجهت الزوجان بالجلوس معا والتحدث في سبب المشكلة حتى لا يتفاقم الوضع والخطوة التي تلي ذلك هي اللجوء إلى استشاري علاقات أسرية لحل المشكلة وعدم الحرج من هذا الأمر.

 

ونصحت الزوج بالتخلص من آثار التربية الخاطئة التي زرعت فيه أن المرأة كائن أقل وعليها الإمتثال لأوامر الزوج دون أن يكون لها الحق في المطالبة باي نوع من المعاملة الحسنة.

علاقات أسرية اسرة مرأة جوزي ازواج مشاكل زوجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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