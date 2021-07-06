بدء مقابلات الطلاب المرشحين لبرنامج الدراسات العليا بجامعة المنصورة

بدأت اليوم بجامعة المنصورة، مقابلات الطلاب الفائقين بمرحلة الدراسات العليا والمرشحين من كليات (الطب، الصيدلة، الهندسة، الزراعة، والعلوم) بجامعة المنصورة، وذلك في إطار برنامج دعم الطلاب الفائقين علمياً بمرحلة الدراسات العليا، تحت رعاية كل من الدكتوره نيفين رياض القباج – وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.



وفي بداية المقابلات وجه الدكتور محمود المليجي الشكر للدكتوره نيفين القباج لما توليه من اهتمام بدعم الطلاب المتفوقين علمياً، ونوه إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة المنصورة ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية، والذي يتضمن محور خاص بدعم الطلاب الفائقين بمرحلة الدراسات العليا من خلال تقديم منح دراسية للمشروعات البحثية الجادة وفق معايير خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأشاد الدكتور أشرف طارق حافظ ببرنامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الطلاب الفائقين في مرحلة الدراسات العليا من خلال تقديم منحة قدرها (25000 جنيه) تصرف لمرة واحدة، بالإضافة إلى مكافأة شهرية قدرها (1000 جنيه) لمدة سنة لطلاب الماجستير ولمدة سنتين لطلاب الدكتوراه، وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به البرنامج من تنمية للمجتمع المحلي وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة، حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



ومن جانبه أضاف الدكتور صلاح هاشم - مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية بأن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الطلاب العلمية والاقتصادية والانتاجية مما يساهم في الاستثمار فيهم، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا حتى يصبح لهم دوراً إيجابياً في خدمة المجتمع والبيئة.



كما تم على هامش المقابلات تكريم أسرة الراحلة سالي فادي أبو العز الأستاذ المساعد بكلية الزراعة والمنسق السابق لبرنامج دعم الطلاب الفائقين للجهود التي بذلتها منذ بداية البرنامج بجامعة المنصورة.



جدير بالذكر أنه سيتم إعلان نتيجة المقابلات التي تمت مع (20) طالب من طلاب الدراسات العليا بكليات (الطب، الصيدلة، الهندسة، الزراعة، والعلوم) في أقرب وقت من خلال المواقع الرسمية للجامعة.

مقابلات الطلاب المرشحين لبرنامج الدراسات العليا

مقابلات الطلاب المرشحين لبرنامج الدراسات العليا

مقابلات الطلاب المرشحين لبرنامج الدراسات العليا