دورة تدريبية عن «الأيزو 220000» بمركز سلامة الغذاء بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فاعليات الدورة التدريبية التي نظمها مركز جودة وسلامة الغذاء بعنوان " الأيزو ٢٢٠٠٠٠ "، وذلك بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم، وبحضور كلاً من الدكتورة عبيره محمود مدير المركز والدكتور علي معوض أحمد أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية والمحاضر بالدورة.

وقال رئيس الجامعة إن الدورة تهدف الي صقل مهارات المتدربيين بالمفاهيم الأساسية للمواصفة الدولية الايزو ٢٢٠٠٠ والخاصة بتطبيق أحدث النظم الصحية لضمان صحة وجودة جميع الأغذية، لافتاً أن التدريب تضمن تطبيق الإشتراطات الصحية الأولية في مصانع الأغذية ومجازر اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، الخاصة بتطبيق أحدث طرق التنظيف والتطهير ومكافحة الآفات والطفيليات وفحص ونقل وتخزين الأغذية.



وأوضحت الدكتورة عبيرة محمود، أن الدورة التدريبية شارك بها ١٨ متدرب من الأطباء البيطريين والصيادلة وطلاب الجامعة من مختلف الكليات، مضيفة أن التدريب تناول أيضاً كيفية تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة كمتطلب أساسي لتطبيق المواصفة الدولية الأيزو٢٢٠٠٠.

فيما كرم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 11 طالب وطالبة من مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة، لتمكنهم من استخدام مهارات الحاسب الآلي والكتابة بدون مرافق، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد جلال والمحاسب عفت حلمي أمناء الجامعة المساعدين، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ولفيف من ذوي الطلاب المكرمين.

وأوضح الدكتور احمد عزيز أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيراً بجميع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وإزالة كافة العوائق التي تحول مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، معرباً عن سعادته البالغة بوجود مركز خاص بتلك الفئة من الطلاب داخل الحرم الجامعي، مزود بكافة الإمكانات المادية والأجهزة الحديثة التي تمكنهم من تلقي دروسهم بكل سهولة ويسر، موجهاً شكر لجميع الطلاب من أصحاب الهمم والإنجازات المتتالية، وشكر مماثل لكل القائمين على العمل بالمركز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .