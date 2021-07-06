الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء دمياط يستقبل وفدًا من شركة هواوي العالمية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفداً من شركة هواوى العالمية الرائدة فى مجال التكنولوجيا، وذلك فى زيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون بين الجانبين .

وبدأ اللقاء بعرض توضيحى تناول تعريفاً بإسهامات الشركة فيما يخص إستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الموانئ والنقل البحرى على مستوى العالم ، ومن جانبه رحب اللواء بحرى  وليد عوض بالوفد وأكد على أن ميناء دمياط حقق مكانه متقدمه بين الموانئ المصرية فى مجال التحول الرقمى وإستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجيه لتيسير وتسريع الإجراءات بالتعاون مع المجتمع المينائى .

وأضاف أن هناك آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين لإستخدام الحلول المتقدمة لتطوير العمل بالميناء بواسطة الذكاء الصناعى للوصول إلى التطبيق الكامل لمفهوم الميناء الذكى .

محافظ دمياط ميناء دمياط محافظة دمياط هواوى حاويات

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