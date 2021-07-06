الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جسدت دور «رانيا» في «ليه لأ»

أثارت عاصفة من الجدل بتصريحها عن «البكيني».. 11 معلومة عن الفنانة سارة عبدالرحمن

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها، وتحدثت فيها عن عدم خجلها من ارتداء المايوه البكيني في مشاهدها في مسلسل "ليه لأ"، من خلال تجسيدها شخصية رانيا.

 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن:-

 

- اسمها بالكامل سارة محمد علاء الدين عبد الرحمن.


- شهرتها داخل عالم الفن بسارة عبد الرحمن.


- سارة عبد الرحمن هي من مواليد ١ يناير عام ١٩٨٩.


- تبلغ سارة عبد الرحمن من العمر ٣٢ عاما.

 

- تخرّجت من كليتي الإعلام والمسرح بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

 

- دخلت إلى عالم الفن عام ٢٠٠٩، عن مسرحية "أغنية الموت".


- أولى تجارب الفنانة سارة عبد الرحمن الفنية كانت من خلال فيلم "ألف مبروك" مع الفنان الكبير أحمد حلمي.


- سارة عبد الرحمن لها أكثر من ٩ مسلسلات حتى الآن بداية من عام ٢٠١٠.


- لها في عالم السينما ٤ أفلام من بينهم فيلم لم يعرض حتى الآن.

 

- عام 2011 خصلت سارة عبد الرحمن على جائزة إدبرج السويدية.


- شاركت سارة عبد الرحمن في كتابة وتقديم برنامجي "فينيت" و"ساليزون" (رمضان العام 2016) على موقعي الفيسبوك واليوتيوب مع إنجي أبو السعود.

 

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ليه لأ" من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر، وهو الجزء الثاني بعد الأول الذي قدمته الفنانة أمينة خليل في رمضان ٢٠٢٠، وشاركها البطولة الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هالة صدقي.

سارة عبد الرحمن الفنانة سارة عبد الرحمن ليه لا تصريح البكيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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