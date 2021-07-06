الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «خارجية النواب»: الملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين

كريم عبدالكريم درويش
كريم عبدالكريم درويش

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعي السلمية لحل المشكلات الدولية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا انتهكت كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.

وتابع كريم درويش، أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، إلا أن إثيوبيا تنصلت من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وإدارة السد.

ولفت درويش، إلى أن المشكلة تكمن فى النظام الإثيوبي القائم وليس مع الشعب الإثيوبي الصديق الذى تجمعه بالشعب المصري أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دومًا على حرصها على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلي بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.

واختتم رئيس خارجية النواب، أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها وأن قضية المياه قضية أمن قومي مصري وسوداني.

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وائل لطفي

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