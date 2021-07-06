الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولي» يختتم جولته في أسوان بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والسوق السياحى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة أسوان، بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة، واستمع إلى شرح من اللواء أشرف عطية، حول الأعمال.

وأشار رئيس الوزراء  إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة الميدان بشكل شامل، من خلال تحديث البنية التحتية وتنفيذ ارضيات الميدان من الجرانيت والشوارع من البازلت، فضلاً عن انشاء ٢ جراج سطحي بسعة ٢٠٠ سيارة، و٢٤ برجولة خشبية، ودورات مياه، ونافورة على هيئة ٤ أقواس، مضيفاً أنه تم وضع النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض، وأربعة تماثيل لشخصيات قيادية، كما تم إنشاء 2 مول يضمان  32 محلا تجاريا بميدان المحطة.

ورافق رئيس الوزراء كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى أعمال تطوير السوق السياحي، حيث أشار محافظ أسوان إلى أن تلك الأعمال تستهدف تطوير ورفع كفاءة السوق السياحي بالكامل، بطول 1.8 كم، من خلال تطوير البنية التحتية للسوق، بما في ذلك تنفيذ الارضيات من الجرانيت، وتوحيد واجهات المحلات من الحجر الهاشمي، وعمل مظلات، وتركيب منظومة حريق وغيرها من أعمال.

وتفقد أيضا أعمال تطوير سينما الصداقة، والتى تتضمن إحلال وتجديد الواجهة الأمامية والخلفية للسينما طبقا للمواصفات المطلوبة لتطوير الميدان، والبنية التحتية للمبني، بما فى ذلك تغيير شبكة الصرف الصحي بالكامل، والأسلاك الكهربائية، والأرضيات، وغيرها من أعمال.

وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب محافظة أسوان فى ملف التحول الرقمى، حيث أشار اللواء أشرف عطية إلى الموقف الحالي لمشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وما تم تجهيزه من مبنى يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، لتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة أبناء المحافظة. 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير الآثار الدكتور خالد العناني جولة تفقدية أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

«أحزان السندريلا».. أسرار السنوات الأخيرة من حياة سعاد حسني

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

«المرحلة الملكية».. سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من عمر كمال (فيديو)

مفيد شهاب: فشل مجلس الأمن فى أزمة سد إثيوبيا يدفعنا إلى التحكيم الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين