«قص الشعر يعزز طوله».. مفاهيم خاطئة في التعامل مع الشعر

يرغب الجميع في الحفاظ على مظهر شعرهم منتعشًا، ومن ثم يقومون بزيارة صالونات التجميل لأكثر فترة ممكنة، ومع وجود العديد من النصائح والحيل التي تعد بشعر طويل ولامع، يكون من الصعب معرفة النصيحة التي يجب اتباعها.

ولكن بفضل خبيرة العناية بالشعر نيكول بيتي، يمكننا أخيرًا فصل الحقيقة عن الخيال والبدء في العناية بالشعر بشكل صحيح، بعد التعرف على نصائحها التي ذكرتها لصحيفة الـ"ديلي ميرور".

تخلصت نيكول منذ ثمانية أشهر، من الخرافات والأساطير حول العناية بالشعر ، بداية من علاجات الأطراف المتقصفة إلى الحلول السريعة لنمو الشعر.

الخرافة: تجفيف الشعر بالهواء أفضل من المجفف:

قالت نيكول: إنه "اتضح أن تجفيف شعرك بالهواء ممكن أن يكون كثر ضررًا من التجفيف السريع بالمجفف"هذا لأن الشعر يكون أضعف عندما يكون مبللاً ووزن الماء في الشعر يمكن أن يتسبب في تمدده، قد يؤدي ذلك إلى تلف بصيلات الشعر بشكل دائم.

وأضافت: "للحفاظ على صحة شعرك، من الأفضل تقليل مقدار الوقت الذي يظل فيه الشعر رطبًا عن طريق تجفيف الشعر بسرعة في مكان على درجة حرارة منخفضة باستخدام رذاذ واقي من الحرارة."

الخرافة: قص الشعر يجعله ينمو بشكل أسرع

قالت خبيرة العناية بالشعر أيضًا أن قص شعرك لن يجعله ينمو بشكل أسرع ، وكذلك تناول مكملات الفيتامينات.

وأضافت: “في حين أن قص الشعر لن يقوى جذورك بطريقة سحرية لإنتاج المزيد من الشعر ، فإن قص الشعر بانتظام وإزالة الأطراف المتقصفة الجافة سيمنع التقصف".

الخرافة: مكملات الفيتامينات تعزز نمو الشعر

أوضحت نيكول: “ما لم يكن لديك نقص في العناصر الغذائية، فإن فيتامينات الشعر والمكملات الغذائية لن تفعل الكثير (إن وجدت) للمساعدة في حالة شعرك ، وبالتأكيد لن تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع".

"لسوء الحظ ، يعود سبب طول الشعر إلى الوراثة بشكل كبير، ولكن يمكنك المساعدة في تعزيز نمو الشعر الصحي من خلال اتباع نظام غذائي مغذي والتأكد من أن روتين العناية بشعرك على ما يرام ".