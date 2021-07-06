الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة الفنان التشكيلي عبد العال حسن

عبد العال حسن
عبد العال حسن

سيطرت حالة من الحرن على الأوساط التشكيلية والصحفية  المصرية، في وداع الفنان التشكيلي الكبير عبد العال حسن، الذي غيبه الموت عن دنيانا اليوم الثلاثاء، بعد رحلة عطاء حافلة.

وسيطرت عبارات الرثاء على حوارات الدوائر الثقافية المصرية عبر شبكات التواصل الإجتماعي، قال الناقد والتشكيلي الفنان صلاح بيصار في وداع "عبد العال": "رحل صاحب "بنات بلدى" بلمسة السحر والجمال، مع حزننا الشديد، رحل الفنان الكبير والصديق العزيز عبد العال حسن احد فرسان الفن الصحفى وفن الصالون الكبا، تألقت أعماله بفيض الإبداع من فن البورتريه" الوجه الانسانى “ إلى مناظر الطبيعة والمراكب الشراعية، وإذا كان فن البورترية قد تألق بلمسة رواده الأوائل بدءا من الرائد أحمد صبرى وتلميذه حسين بيكار وصبرى راغب وعز الدين حمودة وحسن سليمان، إلا أن عبد العال قد أضاف إلى هذا الفن مساحة أخرى، تألقت بالسحر والجمال، وتمثل تراكماً إلى تلك المساحة المتسعة لهؤلاء الفرسان الكبار، لكن وفى نفس الوقت تعد بمثابة حالة شديدة الخصوصية، فهو يطربنا ويدهشنا ويشجينا بتلك اللمسة التى تفيض بالشاعرية والتألق والتأنق، تتماس وتتلامس مع المعنى الحقيقى لفقه التصوير، والعجيب أن فناننا الكبير انجذب لبنات البلد، ليس بنات بحرى فقط مثل الرائد محمود سعيد، ولكن بنت الريف والحضر، وبنت الواحة والصحراء وقدم لهن ملاحم تصويرية بلمسة السحر والجمال، سلام عليه وتحية الى روحه بعمق ما اسعد العيون والقلوب والوجدان".

وكان شهر سبتمبر من العام الماضي، قد شهد آخر المعارض الفردية للفنان الكبير في قاعة قرطبة، والذي تضمن أعمال تعرض لأول مرة، وتضمن عروضا لمجموعة من اللوحات الباستل والزيت التى عمل عليها الفنان "عبد العال" ما بين عامي ٢٠١٠ -٢٠١٣م قبل تدهور حالته الصحية وفقدانه حاستي البصر والسمع.

من أحدث أعمال الفنان عبد العال حسن
عبد العال حسن بنات بلدى فن البورتريه احمد صبرى صلاح بيصار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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