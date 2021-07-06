الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط بلكونة بعقار في محرم بك وسط الإسكندرية دون إصابات (صور)

سقوط بلكونة عقار
سقوط بلكونة عقار بمحرم بك

تلقى حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بلاغا بسقوط بلكونة عقار قديم بمنطقة محرم بك بنطاق الحي، دون وقوع إصابات.


وفي استجابة عاجلة للبلاغ الوارد بسقوط بلكونة العقار الكائن في ١٥ شارع الفكهاني محرم بك، ووفقا لتوجيهات المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، تم الانتقال فورا لمعاينة العقار.

 

واتضح بالمعاينة أن العقار عبارة عن أرضي وأول علوي، ومشغول بالسكان، وتبين سقوط بلكونة السطح دون وقوع إصابات.


كما تبين من السجلات أن العقار صادر له قرار ترميم رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، حيث حضر موقع العقار كل من  مدير إدارة الازمات بالحي والإدارات المعنية وإدارة الحماية المدنية.


وقامت إدارة الحماية المدنية بإزالة الأجزاء العالقة حرصا على سلامة المارة والممتلكات، وجارٍ عمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم الشرطة المختص، وتحال  لمهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان حي وسط، قد شهد الأسبوع الماضي سقوط عقار بمنطقة العطارين بنطاق الحي، والذي أسفر عن 4 وفيات وإصابة واحدة جراء سقوط العقار.


وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط لانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، وتم إخطار النيابة لتولي  للتحقيقات.

 

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انه فور ورود بلاغ إلي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف  الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف. 

سقوط بلكونة عقار بمحرم بك
سقوط بلكونة عقار بمحرم بك
سقوط بلكونة عقار بمحرم بك
سقوط بلكونة عقار بمحرم بك
سقوط بلكونة عقار بمحرم بك
سقوط بلكونة عقار بمحرم بك
الإسكندرية سقوط دون اصابات بلكونه حي وسط الاسكندريه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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