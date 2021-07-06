الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعديات وأقفاص سمكية على نهر النيل في محافظة دمياط

تعديات وأقفاص سمكية
تعديات وأقفاص سمكية على نهر النيل

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن الحملة المكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل أسفرت عن إزالة ١٣ حالة تعدى لأقفاص سمكية و ١٠ أكشاك على جسور النيل".

 

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، نجاح الجهود المبذولة بالتعاون بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى ومديرية امن دمياط خلال الحملة المكبرة التى استهدفت تطهير مجرى نهر النيل من اية تعديات أو مخالفات و ملوثات بداية من قريتى البستان والعادلية بمركز دمياط تليها قرى مركز فارسكور حتى مدينة فارسكور.

 

وأشارت "المحافظ" الى أن الحملة قد أسفرت عن إزالة ١٣ حالة تعدى بإجمالي ٢٦ قفص سمكى عائم وغاطس بمساحة ٢٦٠٠ متر، بالإضافة إلى إزالة ١٠ أكشاك على جسور النيل فضلاً عن تطهير المجرى من أى مخالفات او ملوثات، حيث تم تحرير محاضر بيئية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

 

وذكرت "محافظ دمياط" أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتحقيق التعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الحاسم لكافة التعديات و المخالفات خاصة على نهر النيل لحماية المجرى من عبث المخالفين، والتعامل وبكل قوة مع أى مخالفة يتم رصدها، وذلك استكمالا لما حققته الدولة من جهود بذلك الملف على مدار السنوات الماضية.

 

فيما وقد جاءت تلك الحملة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و بمشاركة اللواء أحمد الشلتاوى مساعد مدير أمن دمياط ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والشربينى الدسوقى مدير عام حماية النيل والمقدم وائل الشبراوى وكيل شرطة البيئة والمسطحات.

 

فيما وقد جاءت تلك الحملة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و بمشاركة اللواء أحمد الشلتاوى مساعد مدير أمن دمياط ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والشربينى الدسوقى مدير عام حماية النيل والمقدم وائل الشبراوى وكيل شرطة البيئة والمسطحات.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط منال عوض اقفاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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