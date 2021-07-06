الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيراني يعتذر لشعبه عن أزمة الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة

حسن روحاني
حسن روحاني

اعتذر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني للشعب، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في البلاد وسط موجة حارة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق واحتجاجات في الشوارع.

وألقى المسؤولون باللوم في ذلك على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار ما خفض إنتاجها من مساقط المياه، وفقا للعربية.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "أعتذر لشعبنا العزيز الذي واجه مشكلات ومعاناة في اليومين الماضيين، وأحثه على التعاون (بترشيد استهلاك الكهرباء). الشعب يشكو من انقطاع الكهرباء وهو على حق"، مضيفا:" لا لوم على وزارة الطاقة، لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا".

وذكرت منافذ إعلامية إيرانية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض السكان الغاضبين تجمعوا في عدة مدن للاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذي لا يأتي عادة متوافقا مع جداول انقطاع الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الحكومية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في تقرير من بلدة كوردكوي في شمال شرق البلاد "المحتجون قالوا إن تواتر انقطاع الكهرباء سبّب مشكلات عديدة، منها انقطاع المياه في الشقق السكنية وفساد لحوم ودواجن ومواد غذائية أُخرى تحتاج للتبريد كما عطّل أجهزة كهربائية منزلية".

كانت تعالت الهتافات في طهران أمس الاثنين من على شرفات المنازل ضد المرشد الأعلى علي خامنئي احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف.

أتت حالة الغضب هذه بعد أن واجهت مناطق واسعة في البلاد، منها طهران والبرز وقم والأهواز وبلوشستان وأصفهان وشيراز وتبريز وغيرها، انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ بشكل كامل الليلة الماضية (ليل الأحد الاثنين)

في المقابل، أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية عن جدولة انقطاع التيار اليومي عن المدن والمحافظات، حتى يتمكن الناس من تكييف ظروفهم المعيشية اليومية معها. 

الرئيس الإيراني حسن روحاني حسن روحاني إيران أزمة الكهرباء في إيران احتجاجات إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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