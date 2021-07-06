القبض على عاطل قتل آخر بسلاح نارى فى المقطم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص قتل آخر بمنطقة المقطم، وتحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا مفاداه مقتل شخص بطلق نارى بإحدى المناطق الجبلية الرملية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على الجثة غارقة في دمائها، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، حيث توجه إلى محل تواجد المجني عليه وصوب تجاهه سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش" وأطلق عليه عيارًا ناريًا فى منطقة عنقه، وأخرى فى فخذه اليسرى حتى لقى مصرعه، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.