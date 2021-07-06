برلماني: إعادة تأهيل المصانع العراقية إنجاز جديد لمصر

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية شهدت طفرة حقيقية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى عملية تحديث شاملة للصناعات الوطنية، وتعزيز الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات العالمية في البلاد.

وأشار نصر الله خلال تصريحات له اليوم، إلى الاتفاق بين كل من وزارة الصناعة المصرية والعراقية، بقيام بمصر بإعادة تأهيل المصانع العراقية، ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة للصناعات العراقية في إطار تحرك عاجل لتنفيذ مقررات القمة الرئاسية المصرية العراقية.

وشدد عضو صناعة النواب، على أهمية التجربة في تعزيز التعاون المصري- العراقي في المجال الصناعي، وتعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية العراقية.

وأوضح النائب، أن التجربة المصرية في مجال الاقتصاد والصناعة والزراعة، أصبحت تجربة مميزة وناجحة للغاية خلال السنوات الأخيرة، بعدما استطاعت مصر عبر رؤية اقتصادية شاملة يقودها الرئيس السيسي، إحداث نقلة اقتصادية وتقليل معدلات الفقر والتضخم والقضاء على البطالة وزيادة الصادرات للخارج.

كما أشاد عضو مجلس النواب بالتعاون المصري – العراقي في المجال الصناعي، متوقعًا فتح المزيد من الأسواق العربية أمام الخبرات الصناعية المصرية.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت منذ يومين أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية، وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية، وذلك في تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية العراقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة صباح اليوم - الأحد - مع منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي وذلك فى مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم.