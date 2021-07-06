مواعيد الصلاة في محافظات مصر ٢٠٢١

مواعيد الصلاة في محافظات مصر.. يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر، والعواصم العربية.

تستعرض "الدستور" للمواطنين في ذلك التقرير مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر للصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر



مواقيت الصلاة فى القاهرة

3:14 ص موعد صلاة الفجر

4:58 ص موعد صلاة الشروق

11:59 ص موعد صلاة الظهر

35: 3 م موعد صلاة العصر

7:01 م موعد صلاة المغرب

8:33 م موعد صلاة العشاء

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

موعز صلاة الشروق 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:0

موعد صلاة العصر 3:43

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:42

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:07

موعد صلاة الشروق 4:53 م

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:32 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:11 ص

موعد صلاة الشروق 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:18 م

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:27

موعد صلاة الشروق 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09

وتختلف مواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية، ومواعيد الصلاة في السعودية العربية، في مدن مكة والرياض، والعاصمة الاردنية والاماراتيك والمغربية والكويتية.