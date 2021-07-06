الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة في محافظات مصر ٢٠٢١

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة في محافظات مصر.. يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر، والعواصم العربية.

تستعرض "الدستور" للمواطنين في ذلك التقرير مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر للصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • 3:14  ص موعد صلاة الفجر
  • 4:58 ص موعد صلاة الشروق
  • 11:59 ص موعد صلاة الظهر
  • 35: 3 م موعد صلاة العصر
  • 7:01 م موعد صلاة المغرب
  • 8:33 م موعد صلاة العشاء

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

 

  • موعد صلاة الفجر 3:13 ص
  • موعز صلاة الشروق 5:01  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:0
  • موعد صلاة العصر 3:43
  • موعد صلاة المغرب 7:08 م
  • موعد صلاة العشاء 8:42

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • موعد صلاة الفجر 3:07
  • موعد صلاة الشروق 4:53 م
  • موعد صلاة الظهر 11:55 م
  • موعد  صلاة العصر 3:32 م
  • موعد صلاة المغرب 6:58 م
  • موعد صلاة العشاء 8:31  م
txt

دراسة جديدة تكشف: هل يمكن للإنسان العيش حتى سن 130 عامًا؟

txt

وزارة الرياضة: مستعدون لإنشاء مراكز شباب في كل قرية محرومة حال توافر الأرض

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

  • موعد صلاة الفجر 3:11 ص
  • موعد صلاة الشروق 4:51 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:47
  • موعد صلاة  العصر 3:18 م
  • موعد صلاة المغرب 6:44 م
  • موعد صلاة العشاء 8:12 م.

 

مواقيت الصلاة فى أسوان  

  • موعد صلاة الفجر 3:27
  • موعد صلاة الشروق 5:02 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:53 ص
  • موعد صلاة العصر 3:16
  • موعد صلاة المغرب 6:44 م
  • موعد صلاة العشاء 8:09

وتختلف مواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية، ومواعيد الصلاة في السعودية العربية، في مدن مكة والرياض، والعاصمة الاردنية والاماراتيك والمغربية والكويتية.

مواعيد الصلاة في محافظات مصر مواعيد الصلاة محافظات مصر المواطنين العواصم العربية جوجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية

السيسي يعين حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة

الأمم المتحدة ترفض أى إجراء أحادى بشأن سد النهضة وتدعو لاستمرار التفاوض

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

الباز: إثيوبيا دولة مارقة وتحاول الوصول بالصراع إلى السقف

محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين