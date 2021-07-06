الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. أبرز المعلومات عن منة عرفة

حب منة عرفة ومحمود
حب منة عرفة ومحمود المهدي

تصدرت الفنانة منة عرفة محركات البحث بعد حديث رواد السوشيال عنها، بعدما كشف زوجها عنها عدد من المعلومات التي أثارت الجدل في العالم الافتراضي بين الجمهور، وكان على رأسها إصابتها بـ«الوسوسة».


ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن منة عرفة:-

- من مواليد 1 مايو 1999.

- عمرها 22 عاما.
- من مواليد محافظة الإسكندرية.
- عام 2005 كانت أولى بدايتها للدخول إلى عالم الفن.
- بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل السندريلا مع المخرج سمير سيف.
- نالت شهرتها الفنية الواسعة في سن 7 سنوات عندما شاركت في فيلم مطب صناعي مع الفنان الكبير أحمد حلمي.
- شاركت في ست كوم الفنان الكبير أشرف عبد الباقي "راجل وست ستات".
- شاركت الفنانة الشابة منة عرفة حتى الآن في 12 فيلم سينمائي.

- شاركت الفنانة منة عرفة في أكثر من 15 مسلسل تلفزيوني.
- ظهرت الفنانة منة عرفة في العديد من الإعلانات آخرها كان في إعلان في شهر رمضان 2021.
- تزوجت الفنانة الشابة منة عرفة من الفنان محمود المهدي خلال عام 2021 بعد فترة خطوبة قصيرة.

 

الفنانة منة عرفة الفنانة الشابة منة عرفة زواج عقد قران

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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