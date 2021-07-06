وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» قريبًا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدول للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر نظمت العديد من المؤتمرات تحت مسمي مصر تستطيع؛ وجارٍ حاليًا الإعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

جاء ذلك اليوم خلال كلمتها التي ألقتها في فعاليات الندوة التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي والتي تستضيف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤن المصريين بالخارج، تحت عنوان "دور المهاجرون والمقيمون بالخارج في التنمية الاقتصادية "بحضور المهندس عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعمر بلبع عضو مجلس إدارة الجمعية.

وأضافت الوزيرة، أن هذه المؤتمرات تمثل تحدي كبير لنا لاجتذاب المصريين بالخارج لتنمية مصر بالاستفادة من هذه الخبرات وإقامة العديد من المشروعات في كثير من المحافظات وهو يعطي مؤشر على نية الدولة الصادقة لإحراز التنمية الشاملة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم تنظيم 20 برنامج للشباب بالتعاون مع وزارة الدفاع لتأهيل الشباب لمواجهة الأفكار التطرفية؛ ومواجهة الإشاعات التي يطلقها أعداء الوطن، مؤكدة أن الشباب المصري بالخارج عند زيارتهم لبلادهم ومعايشتهم لوزراء الحكومة والشارع المصري؛ أصبحوا خير سفراء للدعاية لمصر والدفاع عنها أمام دول العالم وتغيير صورة العالم الذي ما زال يوجد به أناس يعتقدون أن المرأة المصرية لا تخرج من البيت وغير مسموح لها حتى الخروج في الشارع.

وقالت الوزيرة، إن هناك أيضًا شريحة من أبناء مصر الدارسين في الخارج ؛ وهذه اخطر شريحة لانهم هم الصيد الثمين للفكر الإرهابي والإرهابيين، متابعة: أن دائما حريصة على التواصل مع هؤلاء الشباب من طلبة الجامعات الدارسين في الخارج.

وفي السياق، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن وزارة الهجرة بها نماذج وقيادة مشرفة تعمل على معالجة التحديات التي يواجهها المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تصحيح مسار المغتربين وتعطى الصورة الحقيقية للإصلاحات التي ستظهر نتائجها بعد فترة، موضحًا دور الوزارة في توضيح ما يجري في مصر والذي كان له دور أصيل في تعزيز مبدأ المواطنة لدى المصريين بالخارج و إقناعهم بأن مصر تبني وتعمر وأن هنا في أرض الوطن فرص كبيرة‏ لابد أن يشاركوا فيها ويستفيدوا منها ويتفاعل معها أبناء الوطن.