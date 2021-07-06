لجنة المبيدات الزراعية توافق على تسجيل 19 مبيدا جديدا

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال جلستها رقم (7/2021) بتاريخ 6/7/2021 برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة بحضور خبراء المبيدات بوزارة الزراعة والجامعات المصرية على تسجيل 19مركبا جديدا.

وقال «عبدالمجيد» في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن التسجيل يتم وفقا للمرجعيات الدولية لضمان التداول الآمن للمبيدات، مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل على ضمان التداول الآمن للمبيدات وتطبيق معايير الجودة خلال الرقابة علي إنتاج المبيدات في المصانع أو الحد من تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات المصرية.

ومن جهة أخرى كشف تقرير رسمي إصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال شهر يونيو 2021 ويتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، موضحا أنه تم ضبط عدد 444 ألفا و940 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 222.470 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأوضح التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي (1338 محل منها 840 محل مرخص، 354 محل غير مرخص، 144 محل تحت الترخيص)، مشيرا إلى إنه تم تحرير 54 محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ووفقا للتقرير حققت مضبوطات شهر يونيو الماضي زيادة كبيرة مقارنة بالشهر السابق وهو شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط عدد 24 ألفا و422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 12.211 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) بينما بلغ عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي (1197 محل منها 809 محل مرخص، 274 محل غير مرخص، 114 محل تحت الترخيص) حيث تم تحرير عدد 25 محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية، إنه تم تنفيذ 20 برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي، استفاد منها 1000 متدربا في 17 محافظة، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين علي التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.